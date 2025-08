Raspadori l'uomo chiave, se esce occhio a Grealish: vuole raggiungere De Bruyne al Napoli

Uno o due colpi sulla fascia sinistra? Tutto dipenderà da Giacomo Raspadori secondo il Corriere dello Sport, che scrive del possibile arrivo di Gutierrez sulla corsia mancina, legando invece all'uscita dell'ex Sassuolo l'arrivo di un esterno alto: "Il rafforzamento della banda sinistra, con un esterno che sia in grado di incidere a tutta fascia e di migliorare entrambe le fasi, è diventata una priorità ma ha anche aperto una serie di riflessioni relativa all'opportunità di un doppio colpo: in tandem con un uomo più offensivo.

In quest'ottica il profilo di Jack Grealish, 29 anni, in uscita dal City e motivato a raggiungere il suo amico De Bruyne, è ancora in auge nonostante la corte del Tottenham. Resistono anche Federico Chiesa e Jadon Sancho, più lontani da Liverpool e United. Il bis, però, in questa fase appare legato all'eventuale uscita di Giacomo Raspadori, ieri catapultato nuovamente al centro dei radar degli operatori di Spagna: dopo che il centrocampista francese dello Stoccarda Enzo Millot ha comunicato a sorpresa la scelta di accettare la proposta dell'Al-Ahli, la candidatura di Jack è tornata in auge per l'Atletico Madrid.