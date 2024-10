Repubblica - Conte pensa a Neres titolare con Kvaratskhelia in panchina: il motivo

vedi letture

Potrebbero essere diverse le novità di formazione per il Napoli in vista della gara di domenica contro l'Empoli. Come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, c’è in rampa di lancio David Neres, che si è allenato molto bene durante la sosta a Castel Volturno e insidia Kvaratskhelia, tornato a disposizione solo ieri e reduce dai 180’ giocati con la sua Georgia contro Ucraina e Albania. Conte riflette sulla possibilità di dargli un po’ di riposo e lanciare al suo posto contro l’Empoli l’attaccante brasiliano, che finora ha fatto sfracelli partendo dalla panchina.