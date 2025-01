Retroscena Garnacho: telefonata con Conte, il Napoli prepara una nuova super offerta

Gli inglesi, tra l’altro, trattano con il Lecce l’acquisto di Dorgu, un esterno sinistro per un altro: potrebbe essere la settimana dell’incastro

Il club azzurro potrebbe arrivare a 60 milioni di euro: potrebbe, e comunque non oltre per avere Alejandro Garnacho. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla trattativa per portare l'esterno in azzurro: "L’accordo con Garnacho è vicino, sembra che abbia anche parlato al telefono con Conte, mentre il ds Manna incontrerà lo United nelle prossime ore: domani, al massimo dopo.

Gli inglesi, tra l’altro, trattano con il Lecce l’acquisto di Dorgu, un esterno sinistro per un altro: potrebbe essere la settimana dell’incastro. Anche il Chelsea è interessato a Garnacho, ma i Blues devono prima vendere per acquistare. Piste alternative: lo svizzero Dan Ndoye del Bologna, 24 anni. La suggestione: Mattia Zaccagni, 29 anni, che ieri ha dichiarato di non voler lasciare la Lazio".