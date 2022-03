Retroscena Gazzetta - Nessuna protesta sul giallo a Osimhen: la lezione di Giannoccaro

Il giallo sventolato sul volto di Victor Osimhen in Napoli-Udinese, che costringerà l'attaccante a saltare la sfida con l'Atalanta per squalifica

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giallo sventolato sul volto di Victor Osimhen in Napoli-Udinese, che costringerà l'attaccante a saltare la sfida con l'Atalanta per squalifica, ha generato molte discussioni tra i tifosi del Napoli. Sul tema l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela un retroscena: "Tanti tifosi azzurri ci sono rimasti male per la mancata protesta del Napoli per il giallo a Osimhen.

Ma in settimana Giannoccaro, ex arbitro, aveva spiegato agli azzurri a Castel Volturno tra le altre cose, proprio la casistica del fallo di mano che comporta sempre l’ammonizione per un tiro verso la porta, anche se la palla arriva sul braccio di rimbalzo. A dimostrazione che il dialogo arbitri-addetti ai lavori porta sempre buoni frutti".