Retroscena su McTominay: la cena con Manna ed il segnale tangibile sul rinnovo

Retroscena su McTominay: la cena con Manna ed il segnale tangibile sul rinnovoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 08:15In primo piano
di Arturo Minervini
Calciomercato Napoli: il Corriere dello Sport svela un retroscena su McTominay

Il futuro di Scott McTominay al Napoli passa anche da una cena. A svelare il curioso retroscena è il Corriere dello Sport, che racconta di un incontro avvenuto nelle settimane precedenti alla conclusione del campionato tra il centrocampista scozzese e il direttore sportivo Giovanni Manna.

Secondo il quotidiano, i due si sarebbero ritrovati in un ristorante del centro città, lo stesso locale che un anno prima aveva fatto da cornice all'accordo per la ripartenza del Napoli dopo lo scudetto conquistato con Antonio Conte. Un segnale importante della volontà reciproca di proseguire insieme.

McTominay e Manna, cena per il futuro: il retroscena sul rinnovo

Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre come l'agente di McTominay, Colin Murdock, sia tornato più volte a Napoli negli ultimi mesi per confrontarsi direttamente con Manna sui dettagli del nuovo accordo. I colloqui avrebbero riguardato non soltanto il rinnovo contrattuale, ma anche la prospettiva di rafforzare ulteriormente il legame tra il club e uno dei protagonisti della stagione azzurra.