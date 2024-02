Retroscena Osimhen: "Dalla famiglia a Lagos prima di rientrare, ha il permesso"

Scrive così l'edizione odierna del Corriere della Sera, che svela un retroscena sull'attaccante nigeriano

Il rischio che Osimhen non sia in campo sabato contro il Genoa è altissimo. Scrive così l'edizione odierna del Corriere della Sera, che svela un retroscena sull'attaccante nigeriano: "Il Napoli — con il mal di gol e anche il mal di vittorie — lo sta aspettando come l’aria, ma deve pazientare: il centravanti, in ritiro da oltre 40 giorni con la Nigeria per la Coppa d’Africa e reduce dalla finale persa, salterà la 9° partita consecutiva.

Doveva rientrare domani, ha rinviato di un giorno per impegni istituzionali e probabilmente prima di tornare a Napoli farà una sosta a Lagos per salutare la famiglia. Osimhen è stato il primo tra i nazionali nigeriani a lasciare l’Italia, sarà l’ultimo a rientrare. Ha giocato tutte e sette le partite, ha avuto problemi gastrointestinali, ha perso qualche chilo, ha necessità di riprendersi e tornare in forma. Questo è uno dei motivi per cui gli è stato accordato il permesso".