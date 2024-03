Retroscena su Calzona: la frase che ha restituito alla squadra la giusta convinzione

Sul Corriere dello Sport si esalta l'impatto avuto dal nuovo tecnico, con il quotidiano che svela anche un retroscena

TuttoNapoli.net

"In due settimane ha ribaltato una squadra, le ha restituito voglia di giocare e vincere, le ha dato una prospettiva: chef Calzona vuole un Napoli al dente". Sul Corriere dello Sport si esalta l'impatto avuto dal nuovo tecnico, con il quotidiano che svela anche un retroscena sul discorso tenuto alla squadra: "Quando Francesco Calzona, in gioventù anche rappresentate di caffè, si è presentato a Castel Volturno, era già ormai la vigilia della gara con il Barcellona, da preparare con un allenamento e una rifinitura e tanto buon senso: «Io ho una sola certezza: il vostro talento, quello che vi ha fatto realizzare un capolavoro l’anno scorso, e non può essere svanito nel nulla».

Invece, intorno a sé, magari l’ha pensato, aveva proprio niente: le facce stravolte di chi non ha percezione di dove fosse e per fare cose, il caos inevitabile scatenato dall’uso di tanti codici - il tridente rovesciato in difesa a tre - e un fuggi fuggi generale annunciato per la prossima estate" si legge sul quotidiano in edicola.