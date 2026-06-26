Tutto su Rios se parte Anguissa: il Benfica fa il prezzo, le cifre
Il Napoli continua a monitorare con attenzione il mercato dei centrocampisti in vista di un'eventuale partenza di Frank Anguissa. In cima alla lista dei desideri del club azzurro c'è Richard Rios, considerato il profilo ideale per rinforzare la mediana. La trattativa, però, si presenta tutt'altro che semplice. Il Benfica, infatti, non considera il giocatore incedibile, ma è disposto a prenderne in considerazione la cessione soltanto davanti a un'offerta ritenuta all'altezza del suo valore. La richiesta del club portoghese si aggira intorno ai 35 milioni di euro, una valutazione che il Napoli giudica elevata, anche se i lusitani ritengono la cifra giustificata dalla necessità di investire sul mercato per individuare un sostituto all'altezza.
Il Benfica resta fermo sulla valutazione
A complicare ulteriormente i piani del Napoli c'è anche la posizione del nuovo allenatore del Benfica, Marco Silva, che preferirebbe trattenere Richard Rios almeno per un'altra stagione. Da Lisbona il messaggio è stato chiaro: senza una proposta economica particolarmente convincente, il centrocampista resterà in Portogallo. Il mercato, però, è ancora nelle sue fasi iniziali e i margini per intavolare una trattativa non mancano. Il direttore sportivo Giovanni Manna continuerà i contatti con il Benfica per verificare la possibilità di ridurre le richieste economiche del club portoghese. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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