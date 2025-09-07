Rrahmani lascia il ritiro del Kosovo! Ora altri test a Napoli per chiarire l'entità dell'infortunio

Amir Rrahmani rientra a Napoli. Il difensore azzurro, infortunatosi durante la partita di venerdì contro la Svizzera, non prenderà parte al prossimo impegno del Kosovo contro la Svezia, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La conferma è arrivata direttamente dalla federazione kosovara attraverso un comunicato ufficiale, che ha certificato l’assenza del capitano e il suo immediato rientro in Italia. “Nonostante il suo grande desiderio di scendere in campo, dopo approfonditi esami medici è stato stabilito che Rrahmani non potrà giocare questa partita a causa dell’infortunio subito a Basilea”, si legge nella nota.

Il centrale azzurro ha già lasciato il ritiro della nazionale per far ritorno a Napoli, dove inizierà il percorso di terapie riabilitative sotto la supervisione dello staff medico del club. L’obiettivo è recuperare il prima possibile e tornare a disposizione di Antonio Conte, che rischia di dover rinunciare a uno dei suoi pilastri difensivi nelle prossime gare contro Fiorentina e Manchester City. A Castel Volturno cresce l’attesa per capire i reali tempi di recupero e la gestione di un’assenza che potrebbe pesare, considerando il calendario fitto che attende gli azzurri tra campionato e Champions League.