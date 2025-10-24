Se Hojlund non recupera, Conte può ripescare mossa a sorpresa del ritiro
Provino decisivo oggi per Rasmus Hojlund. In caso di forfait, pronta l'alternativa. Lucca? No, Conte potrebbe cambiare e sorprendere tutti. Il Corriere dello Sport, infatti, fa sapere che l'ex Udinese potrebbe partire comunque dalla panchina.
"Conte, dunque, prepara un’alternativa, una mossa provata in uno sprazzo di amichevole anche a Castel di Sangro e alla vigilia della Champions. In ritiro, all’epoca, fu De Bruyne ad agire in questa posizione per qualche minuto, ma il ventaglio delle soluzioni è di certo più ampio e può comprendere anche gli esterni Neres e Lang, cioè uomini con gol nei piedi e nel Dna. Si vedrà. Anche perché, prima di affondare il colpo e accendere una variante, bisogna attendere il responso sulle condizioni di Hojlund", si legge.
