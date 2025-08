Simeone, contatti positivi Napoli-Torino! Sky: la chiusura è vicina

Giovanni Simeone è sempre più vicino al diventare un nuovo giocatore del Torino. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, nella giornata di oggi ci sono stati contatti dall'esito positivo tra il Napoli ed il club granata, la cui distanza tra richiesta e offerta si è ridotta ulteriormente.

Il Cholito Simeone è stato messo in uscita dal club azzurro dopo l'arrivo di Lorenzo Lucca e su di lui si sono fiondate subito diverse pretendenti. In Spagna il Siviglia ha fatto un sondaggio, in Italia c'era anche il forte interesse del Pisa, destinazione però non gradita dall'attaccante argentino. Simeone avrebbe preferito una meta estera, ma davanti all'apprezzamento del Torino e soprattutto del suo tecnico Marco Baroni, pare si sia mostrato molto entusiasta. Se l'operazione dovesse andare in porto, Giovanni Simeone lascerebbe il Napoli dopo tre stagioni, due scudetti vinti, 103 presenze e 14 gol segnati.