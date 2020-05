Sky - Da Raiola a Pisacane, Insigne cambia agente: già iniziati contatti con ADL per il rinnovo

Lorenzo Insigne e Vincenzo Pisacane saranno molto più che amici, uno l’assistito dell’altro. Lo riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito. Sarà dunque lui, l'agente napoletano, ad assistere il capitano azzurro. Quando il rapporto tra il capitano azzurro e Mino Raiola si è interrotto, un mese fa, inevitabile che la prima telefonata arrivata a casa Insigne fosse proprio quella dell’amico Pisacane. Nessuna offerta esplicita, ma una chiamata perlustrativa, una richiesta di informazioni, di assistenza. E la strada tracciata sarà proprio quella, con la voglia di guardare già al futuro dopo mesi complicati per il calciatore azzurro.

Sono già iniziati, infatti, i primi dialoghi con la società di Aurelio De Laurentiis per fare il punto sul futuro e nei prossimi giorni si approfondiranno ancora meglio. Insigne non ha fretta come per altre pedine della squadra di Gattuso, il capitano ha ancora due anni di contratto con un ingaggio importante (circa 5 milioni a stagione), tra i più alti della squadra, ma il Napoli vuole puntare forte sul suo capitano ed è pronto a presentargli un piano di rinnovo.

Allontanate, dunque, per il napoletano le ipotesi di un Mertens-bis: un calciatore sostanzialmente senza agente e libero di trattare con un suo staff tecnico le proposte della società negli ultimi anni. Con l’arrivo di Pisacane, che gestisce già l’amico D’Ambrosio e che con il club dovrà discutere anche di calciatori provenienti dal vivaio azzurro come Contini, Palmiero e Tutino, per Insigne ci sarà un nuovo punto di riferimento con cui affrontare temi legati al futuro, un futuro inevitabilmente legato al Napoli.