Sky - Dopo Lozano si lavora anche per James: il sogno è Icardi, altrimenti Llorente

Il passaggio di Hirving Lozano al Napoli sembra ormai sempre più imminente, con il club di De Laurentiis pronto ad accogliere il messicano. Ne ha parlato ancora il portale gianlucadimarzio.com: "La notizia del giorno riguarda il Napoli: è in via di definizione la trattativa che porterà Lozano dall’Olanda (Psv) in Italia. Ad attenderlo, c’è Ancelotti: pronto un contratto da 5 anni per un’operazione da 42 milioni di euro che verranno dilazionati nel tempo (il 20% verrà dato al Pachuca, club di formazione del messicano). E dopo questo colpo vicino alla chiusura, De Laurentiis non si ferma: il sogno continua a essere James Rodriguez, oltre a Icardi (che per ora non ha aperto al trasferimento). Se ci fossero problemi, il Napoli virerebbe su Llorente, svincolatosi dal Tottenham".