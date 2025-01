Ultim'ora Sky - Erede Kvara, il Napoli può andare su un prestito e investire i soldi in altri ruoli: i dettagli

Continua in casa Napoli la ricerca del sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Non sarà però Karim Adeyemi a raccogliere l’eredità del georgiano. L’attaccante esterno classe 2002 era uno degli obiettivi degli azzurri ma ha rifiutato la proposta del club partenopeo e deciso di restare al Borussia Dortmund fino al termine della stagione.

Per quanto riguarda Alejandro Garnacho, la trattativa è in fase di stallo a causa delle richieste economiche del Manchester United, che continua a volere circa 65 milioni di euro per l’argentino. Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, il classe 2004 resta un’ipotesi ancora in piedi ma non è l’unica soluzione che il ds Manna sta valutando in queste ore.

Emerge anche la possibilità di prendere un giocatore in prestito e fare l’investimento su un altro ruolo. Nei dialoghi che oggi Napoli e Fiorentina hanno avuto per Marin Pongracic, è si è tornati a parlare di Pietro Comuzzo. Il Napoli un investimento di circa 30 milioni per il centraleclasse 2005 vorrebbe farlo, ma i viola non hanno aperto.