Ultim'ora Sky - Greenwood, il Napoli si inserisce con decisione! Ma serve un addio: le ultime

Il Napoli fa sul serio per Mason Greenwood del Manchester United. Secondo la redazione di Sky Sport, se il giocatore non accetterà il Marsiglia lunedì è perché il Napoli lo avrà convinto. Il club azzurro si è inserito con decisione nella corsa all’inglese ma per concludere l’operazione dovrà prima fare un’uscita in attacco.