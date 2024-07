Ultim'ora Sky - Lukaku-Napoli, proseguono i contatti: la distanza da colmare col Chelsea

Oggi alle 20:57 In primo piano

Arrivano novità per la trattativa che potrebbe portare Romelu Lukaku in azzurro. Anche oggi sono proseguiti i contatti tra il Napoli e l’entourage di Lukaku.

Si lavora ad un contratto triennale da 6 milioni l'anno più bonus e diritti d'immagine. Con il Chelsea il Napoli vorrebbe imbastire una trattativa per cercare di portare in azzurro l’attaccante per una cifra d circa 25mln più bonus, mentre i Blues continuano a chiederne 35 più bonus. Però si cercherà di trovare un punto d'intesa. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.