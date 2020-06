Sky - Milik, rinnovo rifiutato (per ora): il Napoli ha discorsi aperti con dei club stranieri, i dettagli

Non c'è soltanto la Juventus sulle tracce di Arkadiusz Milik. Stando a quanto riferito a Sky Sport (che smentisce l'interesse del Milan), il Napoli ha discorso aperti da tempo con alcuni club stranieri. Il club azzurro ha proposto il rinnovo di contratto, ma l'attaccante polacco non ha accettato e le parti sono ancora ben distanti.

NO AL NUOVO CASO CALLEJON-MERTENS - Tuttavia Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli non vogliono rivivere la stessa situazione di Mertens e Callejon, portati all'anno della scadenza senza prolungamento, per questo o Arek rinnoverà o sarà messo sul mercato e ceduto. L'emittente satellitare fa sapere che l'ex Ajax è di fatto ad un bivio e che dovrà decidere a stretto giro di posta.