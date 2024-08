Sky - Osimhen blocca anche Neres! Il brasiliano pista calda, ma Conte ha un'altra priorità

La cessione di Victor Osimhen tarda e il mercato del Napoli resta fermo. Le ultime sulle trattative del club azzurro le riferisce la redazione di Sky Sport.

Il Napoli segue sempre con attenzione David Neres del Benfica. Però per chiudere per il brasiliano c'è anche da sbloccare la situazione Osimhen. E' abbastanza evidente che il Napoli non possa acquistare due giocatori offensivi senza la partenza del nigeriano. Nella lista delle priorità di Conte c'è prima di tutto Romelu Lukaku, il giocatore preferito da Conte, poi subito dopo c'è David Neres che è un tipo di giocatore che garantisce duttilità e diverse soluzioni per quanto riguarda il reparto offensivo. Il Napoli lavora su più tavoli e Neres è una pista che rimane sempre calda.