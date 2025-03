Sky - Torna Neres, McTominay da valutare: le ultime in vista del Venezia

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 13:56 In primo piano

Dopo la vittoria contro la Fiorentina e il giorno di riposo concesso da Antonio Conte, il Napoli ha ripreso quest’oggi ha la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro il Venezia.

Per il tecnico azzurro, riferisce la redazione di Sky Sport, le buone notizie arrivano soprattutto sul fronte offensivo dove oltre all'ottimo momento di Lukaku e Raspadori, 3 gol nelle ultime 4 partite, arriva anche la notizia del rientro di David Neres, che ha superato i problemi muscolari dell'ultimo periodo. Il brasiliano tornerà quindi a disposizione contro il Venezia. Un po' di apprensione, invece, per quanto riguarda le condizioni di Scott McTominay, uscito anzitempo contro la Fiorentina, che però dovrebbe essere in grado di giocare dal primo minuto.