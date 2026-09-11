Napoli-Arsenal, l’analisi di Canovi: “Ci sono squadre che attaccano e altre no”

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Alessandro Canovi analizza il momento del calcio italiano e si sofferma anche su Napoli, Inter, Roma, Lazio e Fiorentina.

“Il calcio italiano dà un senso di impotenza mentale. È questione di attitudine, se giochiamo ancora come vent’anni fa non andiamo da nessuna parte”. Così Alessandro Canovi, operatore di mercato, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com dopo le prime due partite delle italiane in Champions League. Sulla sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid, Canovi sottolinea la reazione della squadra nella ripresa: “L’Inter ad un certo punto stava riprendendo la partita. Nel secondo tempo poteva anche fare qualche gol”. Poi il confronto con il Napoli e con il rendimento europeo della scorsa stagione: “Anche l’anno scorso non è che avesse fatto una Champions di chissà quale livello. Non paragonerei i due Napoli. Il problema è che dobbiamo renderci conto che ci sono squadre che attaccano e altre no”.

Canovi: “La Roma sta impressionando, mi piace il centrocampo della Lazio”

Lo sguardo si sposta quindi sul campionato e sulle squadre che stanno emergendo in questo avvio di stagione. Canovi promuove soprattutto Roma e Lazio: “Mi piace molto il centrocampo della Lazio, la Roma è quella che sta impressionando e mi sembra attrezzata per dare fastidio all’Inter”. Infine, un passaggio sulla Fiorentina, che ha esonerato Grosso e affidato la panchina a Vanoli: “Ci ho capito poco e niente. Evidentemente c’erano problemi non da adesso. Si è voluto tornare a quello che dà più garanzie al club. Mi fido di Vanoli quando dice che si può costruire un sogno”. Chiusura sul futuro di Thiago Motta, accostato ai viola: “Non abbiamo avuto contatti. Mai avuto proposte. Sul futuro preferisco al momento non dire altro”.