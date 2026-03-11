Lobotka, nulla di grave e rientro vicino: le ultime verso il Lecce

Arrivano novità sulle condizioni di Stanislav Lobotka in vista della sfida tra Napoli e Lecce in programma sabato al Maradona. Il centrocampista slovacco potrebbe infatti tornare a disposizione di Antonio Conte proprio per il prossimo impegno di campionato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, mentre Scott McTominay è già rientrato in gruppo, anche Lobotka potrebbe essere vicino al recupero dopo il problema fisico accusato nelle scorse settimane.

LOBOTKA CONVOCATO GIA' CON IL LECCE?

Lo slovacco aveva saltato la gara contro il Granada a causa di un sovraccarico muscolare. Il quotidiano spiega che le sue condizioni restano comunque da monitorare, ma non è escluso che possa tornare tra i convocati già per la partita di sabato a Fuorigrotta. Per Conte sarebbe una notizia molto importante, perché significherebbe ritrovare l’assetto completo del centrocampo titolare.