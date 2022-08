Spalletti a Dazn: "Buonissima gara, ma attenzione a quando pressiamo. Kvara ancora teso, sono un bene i gol"

Nel post-partita di Napoli-Monza 4-0, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Nel post-partita di Napoli-Monza 4-0, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn: “La squadra ha fatto una buonissima gara. Ha comandato il gioco fin dall’inizio, anche se non ha sfruttato alcuni episodi. Avevamo difronte una squadra tosta che sa dove vuole andare. Siamo stati superiori, ma la partita non è stata assolutamente facile.

L’episodio del mancato rigore sul fallo di mano di Ranocchia? Ho parlato col quarto uomo, ma non ho protestato per niente. Per quello che ci hanno spiegato a rivederlo è rigore. Ma nessuno ha protestato, neanche in panchina e a fine primo tempo. Se Forneau e Irrati al Var hanno visto così l’accettiamo, l’arbitro ha fatto una buonissima gara.

Kvara? E’ un calciatore che ha delle buone qualità, di fare uno contro uno e vedere la porta. Ha più soluzioni perché calcia di destro e sinistro. Anche oggi era tesissimo, ad inizio match ha fatto stretching. Sa che deve dare delle soddisfazioni alla gente esigente come a Napoli e si carica di responsabilità. Per trovare la tranquillità è un bene che abbia fatto subito questi gol.

Osimhen teso con i compagni? Ho parlato con lui quando è uscito. La squadra ha fatto quello che doveva fare. Il Monza è bravo a trovare i giocatori sulle vie di mezzo, Stroppa li fa giocare bene. Quando vai a pressare alto e non ti trovano in equilibrio puoi prendere una ripartenza e prendere gol. E’ una cosa che non si deve fare”.