Spalletti attende un altro portiere: 5 nomi in corsa e tutti gli ostacoli

Luciano Spalletti ha chiesto un altro portiere dopo l’addio di Ospina ed è in attesa di capire chi affiancherà Meret.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti ha chiesto un altro portiere dopo l’addio di Ospina ed è in attesa di capire chi affiancherà Meret. Il Napoli da tempo ha pensato allo svincolato Sirigu, ma - riferisce il Corriere dello Sport - sta sondando anche altre possibilità: "L’idea della società è quella di puntare su un profilo esperto in prestito, piacciono Navas del Psg e Kepa del Chelsea, entrambi hanno un ingaggio fuori budget e per questo potrebbero arrivare solo con il sostegno dei due club al pagamento parziale dello stipendio. E’ stato proposto anche l’ex Juve e Fiorentina Neto, in uscita dal Barcellona. Piace il 32enne Trapp dell’Eintracht Francoforte, contratto in scadenza nel 2024, in cerca di nuove esperienze".