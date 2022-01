Spalletti e il vice esaltati dai quotidiani: "Tanto cuore e organizzazione con mezza squadra"

Voti alti per Luciano Spalletti, grande assente allo Stadium (per Covid) ma protagonista con una prova super del Napoli falcidiato dagli infortuni. I quotidiani oggi in edicola premiano l'allenatore azzurro.

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "Attraverso Domenichini (che sta in panchina) fa d’una squadra di reduci un mini-esercito di combattenti che non stanno solo in trincea. Il cuore, certo, ma anche l’organizzazione di una squadra che sa cosa vuole".

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport elogia il suo vice, Domenichini, con un 6.5 in pagella: "Non è semplice tenere concentrata la squadra dopo una settimana così complicata. Gestisce con esperienza i pochi cambi. Dà sicurezza alla squadra".