Spalletti ha smentito una bugia su Mertens

Le parole sono fonte di malintesi, ma quando sono chiare e dirette, lasciano poco spazio alle interpretazioni. Ancor di più se a pronunciarle sono due uomini diretti e schietti come Dries Mertens e Luciano Spalletti, che nella loro storia da uomini di calcio si sono sempre contraddistinti per essere sempre espliciti nei loro pensieri.

Da tempo in città gira una sorta di leggenda metropolitana, di quelle che poi nessuno sa se è vera, ma alla fine in molti finiscono per crederci. Perchè toglie Mertens? Perchè deve preservalo, la carta d’identità parla chiaro, Dries non può giocare più di quanto il mister gli concede. Si diceva, almeno, prima della settimana che ha portato a Napoli-Spezia.

A spazzare via questa bugia su Mertens ci ha pensato prima lo stesso Ciro, poi Luciano. "Sto giocando un po' meno, ma se guardo i gol fatti per minuti giocati sto facendo bene. Certo, mi piacerebbe giocare di più, ma vediamo” aveva dichiarato il belga nella giornata di lunedì, lanciano così un piccolo messaggio al tecnico. Della serie: non devo essere preservato, posso giocare di più ma è una scelta che spetta al mister.

Ecco, il mister. Che non pare aver raccolto la richiesta di Dries, sostituendolo dopo appena un tempo nella sfida allo Spezia (col Napoli in svantaggio). “Il cambio di Mertens? È stata una mia scelta. Mi sembrava che la squadra fosse in equilibrio e servisse solo un pochino di fisicità in area di rigore e quindi ho fatto questa sostituzione” ha chiarito Spalletti nella conferenza stampa dopo il ko piuttosto clamoroso. Insomma, non è vero che Mertens non gioca perché ha problemi. Il suo minutaggio è legato ad una scelta precisa di Spalletti. Errata o meno, lo dirà solo il tempo.