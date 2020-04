Spunta Kean per l'attacco: possibile un triplo affare con Ancelotti

In attesa di risolvere le questioni legate a Milik e Mertens, il Napoli incrementa i casting e prova a coprirsi le spalle. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, nell'ambito delle discussioni con Ancelotti per Allan e Lozano, è affiorato il nome di Moise Kean, attaccante ex Juve che potrebbe essere una parziale contropartita tecnica. Oltre all'attaccante dell'Everton, il Napoli ha come primo obiettivo Luka Jovic e col Real si continua a parlare molto seriamente. Entrambi sono a caccia di riscatto. Da non trascurare la pista Azmoun, 25enne iraniano dello Zenit che Giuntoli segue molto attentamente.