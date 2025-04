Stellini a Dazn: "Ecco cosa migliorare se vogliamo sognare! Come stanno Buongiorno-McT..."

Il vice allenatore del Napoli, oggi in panchina a causa della squalifica di Antonio Conte, Cristian Stellini è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Bologna-Napoli. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Avevamo preparato questo tipo di partita con aggressività e gioco. Nella ripresa ci è mancato qualcosa. Abbiamo perso ritmo pensando a difenderci e abbiamo fatto fatica. Noi dobbiamo pressare a fare la partita, se ci manca questo non siamo più capaci di fare ciò che abbiamo fatto nel primo tempo. Dobbiamo crescere in voglia di giocare la palla".

Come stanno Buongiorno e McTominay? "McTominay ha preso una botta alla coscia e una al fianco ed è dovuto uscire. Buongiorno si è scaldato perché dovevamo avere la certezza che potesse giocare. Oggi dovevamo tenerlo in movimento e speriamo di riaverlo per la prossima".

Sono mancati i rifornimenti a Lukaku nella ripresa? "Si perché il Bologna ci ha pressato forte. Non ci siamo mossi con la stessa qualità. Per i difensori del Bologna è stato più facile ed è stato anticipato più spesso. C'è anche merito del Bologna che ci ha fatto sbagliare di più".

Che scatto deve fare questa squadra per fare lo step successivo? "Abbiamo voglia di lottare per qualcosa di importante però siamo partiti per arrivare nelle prime quattro. E quello di oggi è un pounto importnate per questo obiettivo. Poi se miglioriamo in mentalità, riuscendo ad avere continuità e intensità di gioco potremo anche sognare".