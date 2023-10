Supercoppa, ADL dice no all'Arabia: il Napoli può decidere di non partecipare

De Laurentiis continua a mettersi di traverso: vuole che la Supercoppa Italiana si disputi in Italia e non in Arabia Saudita

TuttoNapoli.net

De Laurentiis ha sollevato anche un'altra questione: la sicurezza in Medio Oriente, con riferimento ai fatti avvenuti in Israele. Come scrive il Corriere dello Sport, secondo quanto fatto trapelare da via Rosellini, non esistono margini per non andare in Arabia Saudita.

Dunque clamorosamente, il Napoli potrebbe decidere di non andare a Gedda? Al momento, nulla si può escludere. In ogni caso, in via Rosellini sono già preparati: nel caso, la squadra partenopea verrà sostituita dal Milan.