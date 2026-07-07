Milinkovic può subito sbloccare il mercato in entrata: due club lo cercano
Dalla porta può partire un rilancio ma anche il mercato in uscita del Napoli. Non è infatti escluso che Vanja Milinković-Savić, finito tra i giocatori in uscita, possa trovare presto una nuova sistemazione, consentendo così al club di sbloccare alcune operazioni in entrata. Sul portiere ci sono l'interesse dell'Hull City e del Besiktas, due piste che potrebbero svilupparsi nei prossimi giorni.
Lo stesso discorso vale per eventuali esigenze che potrebbero nascere da cessioni inattese in ruoli chiave della rosa. L'attenzione resta puntata soprattutto sul centrocampo, dove il futuro di André-Frank Zambo Anguissa non è ancora stato definito in maniera definitiva. Finché la sua posizione resterà in bilico, il Napoli continuerà a monitorare con attenzione il mercato, pronto a intervenire qualora si rendesse necessario sostituire uno dei suoi elementi più importanti.
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