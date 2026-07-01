Ufficiale Campagna abbonamenti, c'è l'annuncio della SSC Napoli: la data del lancio

vedi letture

Tante novità e annunci nel comunicato del club sugli eventi per i 100 anni della SSC Napolo. Il 10 luglio, ad esempio, sarà lanciata la campagna abbonamenti e, nel corso del precampionato, saranno poi svelate le divise Away e Third. Grande attesa per le modalità per la campagna abbonamenti con tanti tifosi pronti a confermare la propria tessera e altri, nuovi, pronti a sottoscriverla per la stagione 2026-27.

Radio Tutto Napoli è la prima radio tematica sul Napoli e l'unica emittente live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.