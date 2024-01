Svolta Zielinski, faccia a faccia con Mazzarri: cosa si sono detti

Faccia a faccia, guardandosi negli occhi. Era inevitabile, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, parlando del futuro

Faccia a faccia, guardandosi negli occhi. Era inevitabile, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, parlando del futuro del centrocampista polacco.

"Walter Mazzarri e Piotr Zielinski hanno chiacchierato, affrontando l’unico argomento possibile in un momento ancora difficile per la squadra e anche delicato considerando le prospettive del futuro di Piotr. Screziate di nero su fondo azzurro, non è un mistero: non ha rinnovato con il Napoli, è svincolato dall’inizio del mese, ha declinato l’ultima offerta di De Laurentiis e l’Inter ce l’ha in pugno per giugno, a zero".