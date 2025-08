Terzino o ala offensiva: Gutierrez chiuso e poi congelato, il Napoli cambia di nuovo idea?

Il Napoli sta vivendo un momento di profonde riflessioni dopo aver collezionato sei acquisti in serie. La ristrutturazione della rosa è già stata profonda e non è finita perché in programma c'è di completare l’opera con altri due o tre colpi. Secondo il Corriere dello Sport il nodo in questo momento è decidere "se acquistare un esterno a tutta fascia oppure se riaprire definitivamente la pista che porta a un’ala sinistra. A un uomo con spiccate caratteristiche offensive", scrive il quotidiano sportivo.

Sono giorni di grandi virate: giovedì l’idea prevalente era di puntare dritto sulla prima opzione, tanto che il ds Manna aveva riaperto i contatti con l’entourage di Miguel Gutierrez del Girona (trovando al volo l’accordo con il club spagnolo sulla base di 18mln). Ieri, però, l’affare è stato congelato in attesa di nuovo ordine: il Napoli ha deciso di attendere e torna in auge la soluzione esterno. I nomi sono i soliti: Chiesa già nel mirino a gennaio e Raheem Sterling e Jack Grealish, fuori dai piani di Chelsea e City. Non solo: per il quotidiano il ds Manna osserva "discretamente l’evoluzione della vicenda che riguarda Lookman dopo che l’Atalanta ha rifiutato l’offerta dell’Inter. Prima che Ademola raggiungesse il suo accordo personale con i nerazzurri (di Milano), infatti, il Napoli aveva offerto un maxi ingaggio. I radar sono attivi e si vedrà".