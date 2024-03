"Ti faccio nero": la (debole) difesa di Acerbi che accusa Juan Jesus di averlo frainteso

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul caso che tiene banco in questi giorni dopo Inter-Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mentre Juan Jesus è piuttosto sereno e aspetta di avere la possibilità di dire la sua anche al procuratore, la situazione di Francesco Acerbi è decisamente più complessa. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul caso che tiene banco in questi giorni dopo Inter-Napoli: "Ieri ha incontrato la dirigenza dell’Inter, ribadendo ancora una volta di non aver detto nulla di razzista. Sembra che nella ricostruzione del difensore la frase pronunciata sia stata «ti faccio nero».

Da qui l’affermazione al rientro dalla Nazionale: «Juan Jesus mi ha frainteso». L’Inter attende ora di conoscere l’eventuale sanzione che, alla luce di quanto raccolto dalla Procura, il Giudice sportivo riserverà al giocatore. Di certo il club non vuole in alcun modo che il proprio nome venga accostato alla parola razzismo e in base a quello che sarà l’esito di finale di questa brutta storia, deciderà se prendere ulteriori provvedimenti verso Acerbi. E con questo non si intende solo una multa, ma anche una possibile valutazione sul futuro in nerazzurro del giocatore.