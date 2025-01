Ultim'ora Tmw - Garnacho-Napoli, cresce la fiducia dopo i contatti delle ultime ore: la situazione

Il Napoli è un po’ più vicino a Alejandro Garnacho. Secondo quanto raccolto da TMW, i contatti delle ultime ore hanno dato ulteriori speranze al club partenopeo in merito all'acquisto dell'attaccante esterno argentino. Le parti continuano a lavorare per limare le distanze, ma oggi c’è un po’ più di fiducia affinché si possa arrivare ad una conclusione positiva della trattativa col Manchester United.

Il Napoli ha offerto 45 milioni

Il Napoli avrebbe già presentato un'offerta da 45 milioni di euro per il cartellino del classe 2004, dinanzi a una richiesta da parte dei Red Devils che si aggira intorno ai 55 milioni. Si attendono ulteriori sviluppi già in serata, mister Antonio Conte non ha dubbi su quale sia il suo calciatore preferito per sostituire Kvaratskhelia.