UFFICIALE - Altro sospiro di sollievo per il Napoli: i tre italiani negativi al tampone supplementare

C'era ancora un po' di timore in casa Napoli per il cluster scoppiato in Nazionale. I tempi d'incubazione d'altronde non sono ancora scaduti, per questo il club azzurro ha deciso di monitorare in maniera particolare Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo, i tre nazionali italiani convocati da Roberto Mancini.

SOSPIRO DI SOLLIEVO - Ebbene, sono appena arrivate ulteriori notizie positive in merito a questa situazione. Il club azzurro ha annunciato la negatività di tutti e tre i calciatori tramite Twitter: "Negativi al Covid-19 i tamponi molecolari supplementari effettuati, questa mattina, ai tre nazionali azzurri. L’intero gruppo squadra ripeterà il test molecolare domani mattina".