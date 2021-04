UFFICIALE - I convocati di Gattuso: out Ospina e Lozano, convocati tre Primavera

C'è Zielinski, che dovrebbe partire da titolare, e ci sono tre ragazzi della Primavera - ieri rinviata per Covid la gara col Crotone - nei convocati di Gattuso per la gara contro l'Inter di questa sera allo stadio Maradona. Assente Ospina per infortunio e lo squalificato Lozano.

I convocati azzurri: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Zedadka (3)