UFFICIALE - Osimhen tornato in gruppo: allenamento coi compagni per il bomber

Non c'erano dubbi ed è arrivata anche la conferma ufficiale. Victor Osimhen sta bene e questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo. Lavoro con la squadra per il bomber nigeriano che sarà regolarmente in campo venerdì per l'anticipo di campionato contro il Torino.

La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 con attivazione e circuito di forza. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 3 dove è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto.