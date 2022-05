Un giro che avrebbe voluto prolungare all'infinito: tutte le emozioni di Insigne

Gol, vittoria, discorso d'addio ed un giro d'onore che avrebbe voluto prolungare all'infinito

Gol, vittoria, discorso d'addio ed un giro d'onore che avrebbe voluto prolungare all'infinito. Giornata d'emozioni fortissime per Lorenzo Insigne che saluta la sua gente, rappresentata dai 55mila del Maradona, senza trattenere le lacrime e con la gioia del gol del raddoppio su calcio di rigore, grazie alla ripetizione per l'ingresso in area di rigore dopo aver colpito il palo sulla prima esecuzione. Una rete che gli vale anche il sorpasso su Hamsik al secondo posto all time della storia azzurra (122 reti contro le 121 dello slovacco) alle spalle ora soltanto di Mertens.

Non c'è stata partita

Quello di Insigne è il secondo gol del Napoli, nel 3-0 rifilato al Genoa, in una gara sbloccata da Osimhen con l'ennesimo colpo di testa imperioso e poi chiusa da Lobotka col tris. Una vittoria che la squadra di Luciano Spalletti fa sembrare estremamente facile grazie ad una grande qualità di palleggio che manda a vuoto l'aggressività dei rossoblù, caratteristica che nell'ultimo periodo ha messo in difficoltà un po' tutti portando pure le squadre di vertice a perdere punti pesanti.

Gli indizi sul futuro

Al di là della partita, che conferma le ottime basi su cui ripartire per Spalletti, è importante la sensazione offerta alla tifoseria da pilastri come Koulibaly, Mertens ma anche Fabian. Ai saluti di Insigne (a cui poi si è aggiunto anche Ghoulam), il belga e gli altri compagni molto chiacchierati in uscita non sono parsi avere molti dubbi sulla loro permanenza. Anzi, proprio Mertens e Koulibaly hanno premiato il compagno nel pre-partita per poi defilarsi nel post e lasciare totalmente la scena.