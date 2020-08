Una settimana per evitare un ritiro da separati in casa

Ad otto giorni dal ritiro di Castel di Sangro, il Napoli si prepara ad entrare in una settimana che dovrebbe sbloccare diverse operazioni in uscita. Dopo il maxi-investimento Osimhen, la priorità infatti è cedere, per fare cassa e sfoltire una rosa di oltre 30 elementi con i giocatori acquistati a gennaio e quelli di rientro dai prestiti, prima di pensare di chiudere alcune delle trattative intavolate in entrate per soddisfare le richieste di Gattuso. In uscita ci sono alternative che hanno avuto pochissimo spazio come Younes, Llorente e Luperto, chi è rientrato come Ounas, probabilmente Lozano in caso di offerte soddisfacenti, ma soprattutto Kalidou Koulibaly - in questo caso è già stato bloccato il sostituto, il '97 Gabriel del Lille, che Gattuso vorrebbe avere in ritiro al più presto - e giocatori a fine ciclo come Allan ed Arek Milik che hanno già vissuto l'ultimo periodo da separati in casa e vorrebbero evitare un ritiro di tensione anche con i tifosi.

Per il brasiliano sono lontani i tempi con proposte oltre i 50mln di euro. Il PSG non c'è più e poi il calo di rendimento, ulteriormente precipitato dopo l'ammutinamento e le incomprensioni con Gattuso, ha fatto il resto. Sul centrocampista c'è l'ex Ancelotti, ma prosegue il braccio di ferro tra Everton e Napoli sui bonus da aggiungere per far lievitare l'offerta ben oltre i 30mln di euro. Sono 40 invece i milioni di euro che il Napoli intende ottenere dalla cessione di Milik, aprendo anche ad una contropartita nell'affare, ma con la Juventus non sembrano esserci margini per la difficoltà di spostare anche Bernardeschi. Alla finestra c'è anche la Roma, in caso di partenza di Dzeko, ed il Napoli inserirebbe subito Veretout e Under ma i tempi sembrano piuttosto lunghi e per questo non è da escludere possa sbloccarsi prima una pista estera, a partire dall'Atletico Madrid che prima di tutti si fece avanti per il polacco.