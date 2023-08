VIDEO HIGHLIGHTS - Il Napoli non brilla e vince ai rigori col Girona: la sintesi

Il Napoli non va oltre l'1-1 nei tempi regolamentari contro il Girona nella quarta amichevole del suo precampionato, vincendo poi ai calci di rigore grazie ad una super prestazione di Alex Meret. Garcia, che per un'ora ha giocato con le seconde linee, può sorridere per il finale di gara, ma ha ancora parecchio da registrare. Di seguito l'ampia sintesi della partita.