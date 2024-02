Zerbin racconta la cessione: "Mazzarri mi ha dato grandi chance, via da Napoli per un motivo"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Zerbin a gennaio si è trasferito dal Napoli al Monza in prestito secco. Un'opportunità per giocare con maggiore continuità in Serie A, come racconta l'esterno di proprietà azzurra in una intervista a La Gazzetta dello Sport: "Mazzarri mi ha dato grandi possibilità, io ho cercato di farmi conoscere da lui e mi ha tenuto in considerazione. Anche grazie a lui sono arrivato qui pronto".

E’ l’occasione per giocare con più continuità e per dimostrare di essere da A. E’ la soluzione giusta. E poi… Galliani! a sera in cui sono andato a cena con Adriano Galliani dopo la firma è stata quasi la prima volta in cui mi sono sentito davvero un professionista. Avevo un po’ di timore reverenziale, mi ha fatto sentire a mio agio. La mia timidezza non è emersa".

L’a.d. si ricorda che lei ha vinto una Coppa Italia di C contro il Monza e che nel 2021-22 ha segnato due gol con il Frosinone contro di lui? "Certo! Me l’ha detto in quella cena… Tra l’altro era destino che vestissi questa maglia: da piccolo ho fatto qualche provino qui prima delle giovanili dell’Inter. Poi ho esordito da titolare in A contro il Monza nella scorsa stagione col Napoli e in questa prima da titolare contro il Monza".

Lei si sente una giovane promessa del calcio? "Ma no! Mi sento uno che sta a metà strada… Valentin Carboni e Samuel Vignato sono giovani, sono del 2005 e 2004. Alla mia età puoi crescere ancora tanto, ma devi spingere. E fuori non bisogna dare alibi. Uno di 24 anni deve essere già pronto, non essere considerato un giovane".