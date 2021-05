Addio sogni di gloria, addio Champions… ancora fatal Verona

Addio sogni di gloria. Addio Champions, addio ad una stagione incredibile. Il pareggio è fondamentalmente giusto anche perchè è il Napoli che non ha voluta vincerla. Un primo tempo brutto, difficile, con il Napoli contatto intimorito da un Verona che gioca la sua onestà gara e diventa anche pericoloso ma per gli errori degli azzurri. Azioni degne di note poche. Ci prova Zielinski, Insigne ma poco altro. Lozano non riesce a dare brio e Osimhen è troppo solo. Il Verona con i suoi giovanotti mette paura al Napoli con Faraoni e con Kalinic che però non riesce a superare Manolas e Rrhmani. Dagli altri campi i risultati non aiutano ma il Napoli deve cambiare passo soprattutto dare velocità alla manovra che è mancata. Pandora è inoperoso e questo ci da il termometro di un primo tempo da dimenticare. Nella ripresa finisce la stagione del Napoli in malomodo eppure gli azzurri erano anche passati in vantaggio. Il Verona con un solo tiro in porta pareggia subito i conti. Il Napoli sempre sulle gambe non riesce mai ad essere pericoloso. Il gol arriva su calcio d’angolo. Rrhmani l’ex insacca sottomisura. Sembra fatta ma il Napoli è assente e dopo pochi minuti si fa riprendere. Azione veloce e Guntur serve Faraoni che batte Meret. Gelo al Maradona. Gelo che chiude il match in una gara che doveva sancire la Champions e invece sancisce una situazione paradossale. Il Napoli getta alle ortiche una stagione. Nel finale Politano ci prova ma il terzo portiere del Verona mantiene il risultato sul 1-1. Pazzesco ma vero. Il Napoli deve fare mea culpa e deve lasciare il passo agli avversari. Ora bisognerà cambiare pagina velocemente.