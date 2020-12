Bruttissimo Napoli, sconfitta meritata e tante riflessioni da fare. Mancano i leader e si vede

Dove sei finito Napoli mio??? Una squadra senza ne testa, ne coda, senza mordente, senza attributi. Cede di schianto contro una Lazio che non fa nulla di più di una decente partita. Il primo tempo è un disastro per il Napoli. Azzurri subito sotto, con la Lazio che con Immobile che prima prova la giocata di fino, e poi servito da Marusic al bacio, tutto solo, di testa la mette dentro alle spalle di Ospina. Il Napoli sembrava reagire bene e Petagna e Fabian potrebbero anche pareggiare ma Reina si esalta ed evita il pari. Il Napoli sparisce. La Lazio ci prova e aiutata da Orsato e Koulibaly, che sbagliano tanto, potrebbe anche raddoppiare pur non offendendo più di tanto. I minuti passano ma il centrocampo del Napoli non riesce a costruire. Fabian e Zielinski ma anche Bakayoko sono sotto i loro standard e danno campo ai biancocelesti. Il secondo tempo inizia male, la Lazio se ne accorge e continua il suo gioco con tanto pressing. Mario Rui regala palla a Immobile che inventa per Luis Alberto. Palla in buca d’angolo con Ospina che poco può fare. Il Napoli sembra essersi sciolto. Un’ora di gioco veramente brutta e anche con i cambi il Napoli non trova soluzioni giocabili. Si fa male anche Lozano ma già Gattuso con i cambi di Ghoulam e Lobotka alza bandiera bianca. Un Napoli lento e macchinoso che non riesce mai ad impensierire gli avversari. Sembra una squadra stanca, svogliata, poco abituata a giocare 2 partite d’alta quota di fila. Si, le assenze, ma questa squadra sembrava essere assemblata anche per evitare certe situazioni. Bisognerà fare tante riflessioni sia sul gioco sia sulla qualità di qualche elemento di questo Napoli.