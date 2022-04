Che rammarico. Champions ormai conquistata

Vittoria tennistica che acuisce il rammarico

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce con la goleada che serve solo ad acuire i rimpianti e a dare la matematica certezza, o quasi, della partecipazione alla champions. L’obiettivo è stato raggiunto, De Laurentiis sarà contento. Intensità e carattere, gol e giocate semplici, il Sassuolo che sembra in vacanza e il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio 4-0. Tutto facile, venti minuti e il Napoli archivia la pratica. Osimhen amore le danze con un palo che grida vendetta poi il vantaggio di Koulibaly. Stacco imperioso da corner e palla in rete. Il Napoli si diverte e raddoppia con Osimhen, altro stacco imperioso e Consigli e battuto. Gli azzurri non lasciano un centimetro e al 19’ Osimhen si trasforma in assist-man e serve Lozano che ottimamente piazzato insacca. Il Napoli è indemoniato anche se dalle curve la contestazione non si ferma. Mario Rui vede Mertens e il belga infila il 4 gol solo dopo 21 minuti. Tutto facile, anche troppo. Dopo gli azzurri gestiscono e potrebbero arrotondare.

Nella ripresa il tempo passa veloce. Il Napoli gestisce e arrotonda con Mertens. Azione veloce e Fabian dal fondo regala una palla solo da mettere dentro a Mertens che porta a 5 il Napoli. Il Sassuolo non riesce mai a reagire e nel finale la girandola di cambi praticamente chiude il match. Al 80’ la palla in area finisce a Rrhmani che insacca il sesto gol. Nel finale il Napoli subisce il gol con Maxime Lopez in una azione concitata. Che rammarico, che peccato. Ogni gol è una stilettata al cuore dei tifosi azzurri che meritavano partite come queste anche prima. Come intensità e come gioco, con la voglia giusta per vincere gare anche più difficili.