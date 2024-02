Rimonta miracolo. Kvara la stappa…

Una vittoria di reazione dopo una gara non bella. Tante le riflessioni da fare ancora

Tre punti miracolosi per tornare a vincere, tre punti per evitare il tracollo e cadere in un baratro pericoloso. È un Napoli che parte bene, i primi 15 minuti sembra di vedere una squadra tonica, volitivo, che gioca contro un Verona attendista ma non troppo. Kvara sembra in palla e tira almeno in due occasioni con Montipò che si salva. Manca anche un rigore sul georgiano che viene toccato in area. Gli azzurri poi iniziano a sbagliare tantissimo e il Verona riesce ad uscire dalla sua metà campo ma Gollini è inoperoso. Il Napoli non riesce a costruire, non riesce a trovare gli automatismi che non possono essere solo colpa dell’allenatore. Il secondo tempo è pazzesco.

Il Napoli non entra benissimo ma ancora con Kvara ci prova senza risultati. Il Napoli poi sembra perdersi a centrocampo anche perché Lindstrom sembra troppo leggerino. Il Verona pesca il jolly e di testa con Coppola trova il vantaggio che sembra essere un macigno sugli azzurri. La reazione c’è fortunatamente con Mazzocchi, Lindstrom che serve al centro dove Ngonge batte Montipò. Il pari riapre la gara con il Napoli che ci prova in velocità e da una palla recuperata ancora da Mazzocchi che serve Kvara che inventa un gol pazzesco. Una vittoria miracolo che serve a spegnere polemiche e a dare un minimo di serenità ma le riflessioni da fare sono tante, ancora tante.