L'Inter soffre, ma a San Siro batte l'Atalanta: il 3-2 vale la qualificazione in Champions

Luci a San Siro, letteralmente. L'Inter chiude la stagione al Meazza con una vittoria più complicata di quello che i primi tre minuti avevano fatto immaginare, pesantissima perché regala a Simone Inzaghi il pass per la prossima Champions League, in attesa di giocarsi l'ultimo atto dell'edizione attuale il 10 giugno a Istanbul. Al Meazza, finisce 3-2 per i padroni di casa, Atalanta frastornata dal rapidissimo uno-due di Lukaku e Barella, poi capace di rimettersi in corsa con Pasalic ma infine costretta a capitolare sotto i colpi di Lautaro Martinez.

A scendere dal treno Champions, ma battagliando fino all'ultimo, è invece Gian Piero Gasperini: l'ultima giornata dirà alla Dea se sarà Europa League o Conference ma, visti gli incroci col Milan, gli orobici non hanno possibilità di agguantare i rossoneri, costretti così a ringraziare i rivali cittadini. La felicità dell'altra parte di Milano, ça va sans dire, non rovina la gioia dell'Inter: quando si accendono tutte le torce dei cellulari del Meazza, lo stadio diventa uno spettacolo. E da domani la squadra nerazzurra potrà concentrarsi soltanto su Istanbul.