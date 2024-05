Fiorentina-Napoli, arbitra Marchetti con Valeri al Var: la sestina completa

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la 37^ giornata di Serie A.

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la 37^ giornata di Serie A. Ad arbitrare la sfida Fiorentina-Napoli, in programma al Franchi nella serata di venerdì, sarà Matteo Marchetti. Ad assisterlo in sala Var ci sarà Valeri, quest'anno molte volte abbinato agli azzurri proprio nel ruolo di arbitro Var.

Ecco la sestina completa.

FIORENTINA – NAPOLI (Venerdì 17/05 h.20.45)

MARCHETTI

VECCHI – ROCCA

IV: MASSIMI

VAR: VALERI

AVAR: PAGANESSI