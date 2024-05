Gudmundsson, c'è il rischio dell'asta: concorrenza spietata per l'islandese

Albert Gudmundsson, la rivelazione del campionato che ha fatto le fortune del Genoa a suon di gol (14) e dribbling, è un’idea, un profilo che piace.

Albert Gudmundsson, la rivelazione del campionato che ha fatto le fortune del Genoa a suon di gol (14) e dribbling, è un’idea, un profilo che piace. Sul Corriere dello Sport si scrive dell'interesse del club azzurro per l'islandese classe '97 che punta al grande salto, sa di meritarlo e ha l’imbarazzo della scelta.

"Segna in tutti i modi, Gudmundsson, sa fare tutto. Una caratteristica che non è passata inosservata: al Napoli in primis, ma anche a Inter e Juventus. Concorrenza spietata in Serie A, dove i colpi dell’islandese sono sotto gli occhi di tutti, ma anche in Premier League si sono accorti di lui" si legge sul quotidiano.