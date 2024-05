Caiazza annuncia: "Il Napoli resta a Castel Volturno, alla fine si troverà accordo"

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

“Centro Sportivo della SSC Napoli? La possibilità di poter trovare un nuovo accordo con la famiglia Coppola a Castel Volturno c’è. E’ difficile trovare nuovi terreni per costruire un centro sportivo, i tempi sarebbero lunghi ed il Napoli tra meno di un anno deve lasciare Castel Volturno. Alla fine si troverà un accordo con la famiglia Coppola per restare lì. Bagnoli? Ci sono i locali che se si riempiono è difficile uscire da quella zona, pensate se ci fai anche uno stadio. De Laurentiis ha la volontà di restaurare il Maradona in vista degli Europei”.