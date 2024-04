UFFICIALE - Giudice Sportivo "grazia" Mancini: solo una multa per la bandiera laziale col topo

Cinquemila euro. È la multa comminata dal Giudice Sportivo a Gianluca Mancini

© foto di www.imagephotoagency.it

Cinquemila euro. È la multa comminata dal Giudice Sportivo a Gianluca Mancini, reo di avere sventolato un vessillo offensivo (la sagoma di un animale con sfondo biancoceleste, ndr) al termine del derby fra Roma e Lazio.

Questo il comunicato ufficiale. "Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 aprile 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: " " " N. 90 SERIE A TIM Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO del 6 aprile 2024 Il Giudice Sportivo, ricevuta dalla Procura federale la documentazione richiesta da questo Giudice con C.U. n. 206 pubblicato in data odierna, comprensivamente degli atti dell'indagine aperta d'ufficio sugli eventi del post-gara e in particolare relativi al comportamento del calciatore Gianluca Mancini (Soc. Roma); delibera di sanzionare il calciatore Gianluca Mancini (Soc. Roma) con l'ammenda di € 5.000,00 per avere sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria durante i festeggiamenti post-gara sotto la propria curva".